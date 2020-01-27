Представитель Андрейченко ответил на слухи об аварии в Мексике

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Представитель актрисы Натальи Андрейченко Ян Трунцев в Instagram звезды ответил на слухи о том, что она могла попасть в аварию.

Сперва он разместил пост об аварии в Мексике, в которой пострадала неизвестная женщина, но позже удалил его. «Да, это фейковое сообщение. Человек прислал, перепутав день аварии. Это случилось все в пятницу, а Наталья пропала в субботу днем», — пояснил он заинтересовавшемуся подписчику.

Наталья Андрейченко уехала от подруги, у которой гостила в Мексике, за рулем машины в минувшие выходные. Позже она перестала выходить на связь. Известно, что звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» плохо себя чувствовала.

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