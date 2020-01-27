Звезда фильма о Мэри Поппинс Наталья Андрейченко пропала в Мексике

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Представитель актрисы Натальи Андрейченко Ян Трунцев у нее в Instagram заявил о пропаже актрисы.

По словам Трунцева, звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» не выходит на связь уже более суток. Известно, что она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, от которой уехала, жалуясь на плохое самочувствие. «После того, как она села в машину, больше не выходила на связь... Ехать ей около часа за рулем», — написал Трунцев. Он уточнил, что в последние дни Андрейченко были напряженными — она готовилась к запуску нового проекта.

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Звонки Андрейченко не проходят ни на русский номер, ни на американский Натальи Андрейченко. Известно, что до поездки в Мексику Андрейченко находилась в Швейцарии.

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