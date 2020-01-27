Экологи России предложили Ди Каприо высадить аллеи дружбы из семян кремлевской елки

Российские экологи предложили актеру и основателю благотворительной организации Leonardo DiCaprio Foundation Леонардо Ди Каприо высадить в России и США «Аллеи дружбы» из семян главной кремлевской елки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что экологи также пригласили актера посетить Россию, чтобы обсудить сотрудничество в сфере защиты природы.

По данным агентства, соответствующее письмо отправил Ди Каприо член центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов.

В письме Усманов отметил, что сегодня в мире остро не хватает не только экозащитников и филантропов, но и лесов.

Он также напомнил, что в России в 2019 году произошли лесные пожары в Сибири, в память о которых и для защиты лесов на всей планете общество по охране природы запланировало такое мероприятие.