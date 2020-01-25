Настоящий прототип «Волка с Уолл-Стрит» подал в суд на создателей фильма

Прототип главного героя фильма Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит» Джордан Белфорт подал иск против создателей кинокартины компании Red Granite Pictures, сообщает Forbes.

Белфорт утверждает, что компания солгала, что фильм по его мемуарам был «законно финансирован», когда он продавал права на историю. Также он обвиняет главу Red Granite Риза Азиз в том, что он мошенническим путем завладел почти $250 млн от малазийской государственной компании 1MDB.

Бывший биржевой маклер требует, чтобы ему выплатили компенсацию в размере $300 млн и аннулировали сделку с Red Granite.

Фильм «Волк с Уолл-Стрит» появился на российских экранах 6 февраля 2014 году. Главную роль в нем сыграл Леонардо Ди Каприо.

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