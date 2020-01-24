Психологи внесли «На игле» и «Рокки» в топ самых терапевтичных фильмов

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Российские психологи составили список из 30 фильмов с терапевтическим эффектом, сообщает телеканал «Синема».

80% опрошенных каналом специалистов используют в работе кинотерапию — психотерапию через фильмы. Так, для мотивации и вдохновения они рекомендуют смотреть фильмы «Рокки», «Форрест Гамп», «Коко до Шанель». Для проживания потери — картины «Прерванная жизнь», «Дневник памяти», «Проблеск надежды», «Привидение». Проработать проблемы, связанные с домашним насилием, могут помочь фильмы «Мой король», «В постели с врагом».

Со страхами и фобиями могут помочь ленты «Король говорит», «Пролетая над гнездом кукушки», а с невозможностью найти в себе силы двигаться дальше — «Рэй» и «Побег из Шоушенка». Картины «Ангел за моим столом», «Часы», «Две жизни», «Обыкновенные люди», «Всегда говори «Да», «День сурка», «На грани» рекомендуют для борьбы с депрессивным расстройством, а «Перед рассветом», «Перед закатом», «Другой мужчина», «История о нас», «Москва слезам не верит» — с кризисом в отношениях.

С вредными привычками борются «На игле» и «Реквием по мечте», со стрессом — «Унесенные ветром», с невозможностью принять решение — «Белое солнце пустыни», а с неврозом — «Криминальное чтиво».

Специалисты указывают на то, что фильмы «вскрывают» законсервированные эмоции человека и помогают увидеть на экране то, что происходит в его собственной жизни. Также они напоминают, что кинотерапия не является лекарством, а входит в часть комплекса, который применяют в своей работе психологи.

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