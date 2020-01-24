«Мой год Сэлинджера» откроет Берлинский кинофестиваль
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Фильм «Мой год Сэлинджера» откроет международный Берлинский кинофестиваль, передает Variety со ссылкой на пресс-службу смотра.
В основу сюжета картины Филиппа Фалардо легла одноименная книга журналистки и писательницы Джоанны Ракофф. Главная героиня фильма — поэтесса Джоанна, устроившайся на работу ассистенткой литературного агента Маргарет. Она отвечает на письма поклонников известного писателя Джерома Сэлинджера. Главные роли исполнили Сигурни Уивер и Маргарет Куэлли.
Берлинале пройдет в 2020 году с 20 февраля по 1 марта.
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