«Мой год Сэлинджера» откроет Берлинский кинофестиваль

Фильм «Мой год Сэлинджера» откроет международный Берлинский кинофестиваль, передает Variety со ссылкой на пресс-службу смотра.

В основу сюжета картины Филиппа Фалардо легла одноименная книга журналистки и писательницы Джоанны Ракофф. Главная героиня фильма — поэтесса Джоанна, устроившайся на работу ассистенткой литературного агента Маргарет. Она отвечает на письма поклонников известного писателя Джерома Сэлинджера. Главные роли исполнили Сигурни Уивер и Маргарет Куэлли.

Берлинале пройдет в 2020 году с 20 февраля по 1 марта.

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