Юрий Лоза получил конверт с «ядом»

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Музыкант Юрий Лоза рассказал об адресованном ему подозрительном конверте, который ему на днях воткнули в дверь.

У себя в Facebook Лоза сообщил, что конверт появился в двери, когда консьерж отлучился на 15 минут. «Я его, конечно, не открывал и не собираюсь. Если отправитель в ближайшее время не даст о себе знать, выброшу на помойку. Даже если там чек на огромную сумму (что вряд ли), лучше не рисковать, ведь он вполне может быть обмазан смертельным ядом кураре», — переживает Юрий Лоза.

В комментариях подписчики Лозы предположили, что в конверте может быть пригласительный или реклама, однако поддержали его нежелание открывать конверт.

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