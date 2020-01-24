Приквел «Голодных игр» расскажет о главном злодее

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Главным героем нового романа Сюзанны Коллинз «Баллада о певчих птицах и змеях» будет главный антагонист антиутопической серии книг «Голодные игры» — президент Кориолан Сноу.

Как сообщает опубликовавшее отрывок из произведения издание The Guardian, сюжет книги развернется за 64 года до событий «Голодных игр».

Вероятно, Коллинз планирует рассказать о том, как Сноу пришел к власти в государстве Панем. Книга должна выйти в мае 2020 года и позже будет экранизирована.

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