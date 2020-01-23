В Конституцию предложили внести поправку Калягина-Пиотровского-Мацуева

Члены рабочей группы по обсуждению поправок в Конституцию предлагают внести изменения в статью Основного закона, касающуюся российской культуры, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский 23 января сообщил журналистам, что он и несколько его коллег считают необходимым дополнить статью 70 главы 3 фразой:

«Культура России является уникальным наследием многонационального народа. Она поддерживается и охраняется государством».

«Культура является нашим национальным преимуществом на мировой арене, – пояснил Пиотровский. – В Конституции должно быть закреплено не только право каждого заниматься культурой и иметь к ней свободный доступ, но и право самой культуры на защиту со стороны государства. Мы будем бороться за то, чтобы эта поправка была принята».

Напомним, что рабочая группа должна подготовить предложения по поправкам к Конституции до второго чтения законопроекта в Госдуме, которое планируется провести 11 февраля.