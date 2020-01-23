Комик Долгополов уехал из России в Израиль
Комик Александр Долгополов уехал из России в Израиль, передает издание «Подъём» со ссылкой на организаторов одного из концертов артиста в стране.
По словам организаторов, Долгополова уже встретили. «Сколько он будет здесь пребывать, он пока не говорил», — уточнили они.
Сам Долгополов опубликов в Instagram свое новое фото, не уточнив, где он, но заявив, что он находится в безопасности.
По словам адвоката артиста, Александру Долгополову пришлось уехать из-за проверки полиции его выступления на оскорбление чувств верующих.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Пытаемся разобраться»: зачем полиция ищет стендап-комика
— Коллега назвал заинтересовавшего МВД комика Долгополова «фанатичным пацифистом»
— Полиция могла заинтересоваться комиком Долгополовым из-за шуток об Иисусе