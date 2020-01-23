Комик Долгополов уехал из России в Израиль

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Комик Александр Долгополов уехал из России в Израиль, передает издание «Подъём» со ссылкой на организаторов одного из концертов артиста в стране.

По словам организаторов, Долгополова уже встретили. «Сколько он будет здесь пребывать, он пока не говорил», — уточнили они.

Сам Долгополов опубликов в Instagram свое новое фото, не уточнив, где он, но заявив, что он находится в безопасности.

По словам адвоката артиста, Александру Долгополову пришлось уехать из-за проверки полиции его выступления на оскорбление чувств верующих.

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