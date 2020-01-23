После скандала с наркотиками Бочкарева продает «Кадиллак»
Актриса Наталья Бочкарева в своем Instagram рассказала о продаже личного автомобиля, на котором ее в 2019 году задержали с наркотиками.
По ее словам, не водить очень удобно для решения текущих дел в дороге. «Кадиллак»-то мой так до сих пор и стоит бесхозный. Сегодня окончательно решила продавать своего любимого, я бы сказала даже самого любимого «коня», — поделилась она.
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Актриса подчеркнула, что ключи от автомобиля передаст лично.
Наталью Бочкареву задержали в сентябре на одной из московских дорог. При себе у нее нашли кокаин. Тогда актрису отпустили под подписку о невыезде и лишили прав, а на днях приговорили к штрафу.
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