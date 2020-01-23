Джордж Мартин рассказал о финале «Песни льда и пламени»
Писатель Джордж Мартин в интервью Die Welt рассказал, что финал седьмой книги серии «Песнь льда и пламени» будет отличаться от финала сериала «Игра престолов».
По словам Мартина, зрители увидели лишь один из рассматриваемых им вариантов концовки, в частности, иное завершение истории ждет одного из семейства Старков.
Мартин подчеркнул, что дописывает книгу «Ветра зимы» и следующую за ней книгу под названием «Мечта весны».
Финальный восьмой сезон сериала «Игра престолов», в основу сюжета которого легли книги Мартина, вышел на HBO в 2019 году.
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