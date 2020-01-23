Джордж Мартин рассказал о финале «Песни льда и пламени»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/628/10834628/upload-RIAN_03171754.HR.ru-pic905-895x505-11483.jpg">

Писатель Джордж Мартин в интервью Die Welt рассказал, что финал седьмой книги серии «Песнь льда и пламени» будет отличаться от финала сериала «Игра престолов».

По словам Мартина, зрители увидели лишь один из рассматриваемых им вариантов концовки, в частности, иное завершение истории ждет одного из семейства Старков.

Мартин подчеркнул, что дописывает книгу «Ветра зимы» и следующую за ней книгу под названием «Мечта весны».

Финальный восьмой сезон сериала «Игра престолов», в основу сюжета которого легли книги Мартина, вышел на HBO в 2019 году.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Джорджа Мартина раскритиковали фанаты за анонс выхода книги

— В сериале «Властелин Колец» Балдора сыграет Нед Старк из «Игры престолов»

— Эпизод из «Игры престолов» возглавил топ сексуальных сцен в 2019 году