Джордж Мартин рассказал о финале «Песни льда и пламени»

Писатель Джордж Мартин в интервью Die Welt рассказал, что финал седьмой книги серии «Песнь льда и пламени» будет отличаться от финала сериала «Игра престолов».

По словам Мартина, зрители увидели лишь один из рассматриваемых им вариантов концовки, в частности, иное завершение истории ждет одного из семейства Старков.

Мартин подчеркнул, что дописывает книгу «Ветра зимы» и следующую за ней книгу под названием «Мечта весны».

Финальный восьмой сезон сериала «Игра престолов», в основу сюжета которого легли книги Мартина, вышел на HBO в 2019 году.

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