Причиной смерти актера Данилы Перова стал оторвавшийся тромб

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Актриса Елена Скороходова раскрыла причину смерти актера Данилы Перова.

У себя в Facebook она рассказала, что у артиста оторвался тромб. Она также опубликовала фотографию, на которой запечатлены Перов, его сын и мама — актриса Раиса Рязанова. «Хорошо, что есть внук, но пережить сына — это страшно», — добавила Скороходова.

О смерти Перова ранее рассказали в театре «Содружество актеров Таганки», где он служил с 1994 года. Артист играл в спектаклях «Обыкновенное чудо», «Бешеные деньги», «Бег», снимался в сериалах «Универ», «Интерны», «Отель Элеон».

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