Отменены концерты комика Долгополова в России

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Концерты комика Александра Долгополова в России отменены, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По словам организаторов, они вернут поклонникам деньги за билеты.

Пока из запланированных выступлений не отменено только шоу, которое должно состояться в Берлине.

Ранее сообщалось, что Александр Долгополов покинул Россию. Это произошло после того, как его выступлениями после жалобы одного из зрителей заинтересовалось МВД.

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