Отменены концерты комика Долгополова в России
Концерты комика Александра Долгополова в России отменены, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
По словам организаторов, они вернут поклонникам деньги за билеты.
Пока из запланированных выступлений не отменено только шоу, которое должно состояться в Берлине.
Ранее сообщалось, что Александр Долгополов покинул Россию. Это произошло после того, как его выступлениями после жалобы одного из зрителей заинтересовалось МВД.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Адвокат комика Долгополова подтвердил его отъезд из России
— Долгополов покинул Россию из-за заявления об оскорблении чувств верующих
— Коллега назвал заинтересовавшего МВД комика Долгополова «фанатичным пацифистом»