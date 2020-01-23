HBO анонсировал мультсериал о семье Елизаветы II
Стриминговый сервис HBO Max запустил в производство мультсериал «Принц» о членах британской королевской семьи, сообщает Deadline.
Новым проектом займется продюсер «Гриффинов» Гэри Джанетти, который также озвучит главного героя, 6-летнего принца Джорджа. Идея мультсериала родилась именно благодаря Джанетти, который в последнее время ведет пародийный Instagram «от лица» маленького принца.
Среди персонажей мультфильма будут принц Гарри, Меган Маркл, принц Уильям, Кейт Миддлтон, сама королева Елизавета II и не только. Роли озвучат Орландо Блум, Кондола Рашад, Том Холландер, Алан Камминг, Иван Реон и другие артисты.
Когда состоится премьера нового сериала, пока неизвестно.
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