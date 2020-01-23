Сестра Фриске впервые показала ее квартиру
Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья в Stories своего Instagram впервые показала ее квартиру.
По словам Натальи, родные регулярно проводят уборку в квартире и оставляют все вещи там, где они были при хозяйке. Так, в вазе остались засохшие цветы, а в кофейной чашке — соска сына Платона. «Вот ее комната. Она у нее была девичьей-девичьей, розовая», — рассказала Наталья подписчикам.
Также она продемонстрировала коллекцию одежды, духов и сумок Жанны Фриске в гардеробе. «Мама уже, правда, переложила здесь все, рассортировала. Это Жанночкин рай», — добавила Наталья.
Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года после борьбы с раком.
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