Долгополов покинул Россию из-за заявления об оскорблении чувств верующих

Известный комик Александр Долгополов покинул Россию после того, как не его имя поступило заявление об оскорбление чувств верующих. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на концертного директора стендапера Армена Гандиляна.

Как отмечается, житель Орехово-Зуево заявил, что Долгополов оскорбил его религиозные чувства.

По словам Гандиляна, что комик обеспокоила данная ситуация, поэтому он на всякий случай решил уехать из страны.

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