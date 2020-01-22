Сокуров удостоен премии Гильдии киноведов и кинокритиков «Белый слон»

Режиссер Александр Сокуров получил премию имени бывшего президента Гильдии киноведов и кинокритиков Мирона Черненко «Белый слон». Об этом сообщает РИА «Новости».

Награда была вручена Сокурову «за честь и достоинство».

Церемония вручения премии проходила в Московском Доме кино. Сокурова не мероприятии не было, но он прислал обещание, в котором выразил благодарность.

Кроме того, режиссер высказал удивление, что гильдия обратила на него внимание, поскольку он несколько лет ничего не снимает. Сокуров предположил, что он был удостоен премии за его общественную деятельность.

Александр Сокуров снял множество художественных и документальных фильмов. Одни из них – это «Молох», «Фауст», «Русский ковчег» и «Солнце».