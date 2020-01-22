Умер актер из «Монти Пайтона» Терри Джонс

Член комедийной группы «Монти Пайтон» Терри Джонс скончался на 78-м году жизни, сообщает «Би-би-си».

Сообщения о кончине артиста подтвердил его агент. Причина смерти Терри Джонса пока не раскрывается.

Комик-группа «Монти Пайтон» стала широко известна благодаря своему юмористическому телешоу «Летающий цирк Монти Пайтона», выходившему на «Би-би-си» в 1969—1974 годах. Комедийная труппа также выпустила четыре полнометражных фильма, мюзикл, книги.

Группа распалась в 1983 году, после чего участники продолжили сольные карьеры и периодически воссоединялись для совместной работы.

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