Представители Заворотнюк ответили на слухи о ее исчезновении
Представителей актрисы Анастасии Заворотнюк попросили прокомментировать слухи о том, что артистка исчезла из реабилитационного центра.
Сообщения об этом появились на днях в Telegram-канал «НеМалахов». В беседе с ФАН концертный директор звезды Стас Христов отказался комментировать слухи. «Нет, я это не комментирую и вообще не в курсе, извините», — сказал он.
Директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова бросила трубку, узнав, что у нее пытаются спросить.
Тревожные новости о здоровье Анастасии Заворотнюк и возможном диагнозе «рак мозга» стали появляться в прессе в августе 2019 года. Семья актрисы ее диагноз не раскрывает, давая понять лишь, что Заворотнюк борется с тяжелой болезнью.
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