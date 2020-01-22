Короткометражка Дэвида Линча появилась на Netflix

Короткометражный фильм режиссера Дэвида Линча вышел на Netflix, сообщает Independent.

Премьера черно-белого короткометражного фильма под названием «Что сделал Джек?» состоялась в Париже в 2017 году, однако на Netflix она появилась лишь сейчас.

В фильме сам Линч исполнил главную роль, сыграв полицейского, который допрашивает подозреваемую в убийстве говорящую обезьянку.

Предыдущая работа Линча в кино, «Твин Пикс: Возвращение», вышла три года назад.

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