Короткометражка Дэвида Линча появилась на Netflix

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Кадр из короткометражного фильма «Что сделал Джек?» Кадр из короткометражного фильма «Что сделал Джек?»
Кадр из короткометражного фильма «Что сделал Джек?»
Netflix

Короткометражный фильм режиссера Дэвида Линча вышел на Netflix, сообщает Independent.

Премьера черно-белого короткометражного фильма под названием «Что сделал Джек?» состоялась в Париже в 2017 году, однако на Netflix она появилась лишь сейчас.

В фильме сам Линч исполнил главную роль, сыграв полицейского, который допрашивает подозреваемую в убийстве говорящую обезьянку.

Предыдущая работа Линча в кино, «Твин Пикс: Возвращение», вышла три года назад.

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