В «Ленкоме» опровергли сообщения о госпитализации актера Ракова

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер опроверг информацию о госпитализации актера Виктора Ракова. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Варшавера, Раков позвонил ему и сообщил о высокой температуре, на что Варшавер посоветовал актеру вызвать «скорую помощь».

Директор «Ленкома» утверждает, что артиста отвезли в Боткинскую больницу и сделали рентген. С легкими все оказалось в порядке. В результате Ракова отпустили домой.

Варшавер высказал предположение, что у актера грипп.

Ранее сообщалось, что актера экстренно госпитализировали, так как он внезапно почувствовал себя плохо.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Актера Виктора Ракова госпитализировали