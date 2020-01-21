В «Ленкоме» опровергли сообщения о госпитализации актера Ракова
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Директор театра «Ленком» Марк Варшавер опроверг информацию о госпитализации актера Виктора Ракова. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Варшавера, Раков позвонил ему и сообщил о высокой температуре, на что Варшавер посоветовал актеру вызвать «скорую помощь».
Директор «Ленкома» утверждает, что артиста отвезли в Боткинскую больницу и сделали рентген. С легкими все оказалось в порядке. В результате Ракова отпустили домой.
Варшавер высказал предположение, что у актера грипп.
Ранее сообщалось, что актера экстренно госпитализировали, так как он внезапно почувствовал себя плохо.
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