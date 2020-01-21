Актера Виктора Ракова госпитализировали

Актера Виктора Ракова экстренно госпитализировали в одну из столичных клиник. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что 57-летний народный артист России внезапно почувствовал себя плохо, ему вызвали скорую. Врачи диагностировали у него дыхательную недостаточность.

Виктор Раков обрел известность в театральных кругах после игры в таких спектаклях Ленкома, как «Мудрец», «Юнона и Авось», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты».

Он снялся в фильме Марка Захарова «Убить дракона» в роли Генриха, в картине «Мать» в роли Павла Власова и в фильме «Мастер и Маргарита» в роли Мастера.