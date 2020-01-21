Леонардо Ди Каприо называет Брэда Питта любовником

<img src="//img.gazeta.ru/files3/965/12557965/79797-pic905-895x505-92940.jpg">

Актер Брэд Питт рассказал о прозвище, которое ему придумал коллега по съемкам в фильме Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» Леонардо Ди Каприо.

Как передает Entertainment Weekly, Ди Каприо называет Питта «любовником». «Это немного неловко, но я смирился», — рассказал артист.

По словам Питта, во время съемок актеры обычно становятся очень дружны и обрастают общими шутками. «И это срабатывает», — объясняет он тот факт, почему они с Ди Каприо хорошо сыграли в дуэте.

Сам Питт называет Ди Каприо по инициалам — «LDC».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Брэд Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении

— Брэд Питт воссоединился с Энистон на рождественской вечеринке

— Анджелину Джоли заподозрили в романе с экс-подругой Мэрилина Мэнсона