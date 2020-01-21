Леонардо Ди Каприо называет Брэда Питта любовником
Актер Брэд Питт рассказал о прозвище, которое ему придумал коллега по съемкам в фильме Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» Леонардо Ди Каприо.
Как передает Entertainment Weekly, Ди Каприо называет Питта «любовником». «Это немного неловко, но я смирился», — рассказал артист.
По словам Питта, во время съемок актеры обычно становятся очень дружны и обрастают общими шутками. «И это срабатывает», — объясняет он тот факт, почему они с Ди Каприо хорошо сыграли в дуэте.
Сам Питт называет Ди Каприо по инициалам — «LDC».
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