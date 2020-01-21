Бузова стала самой популярной звездой в российском Instagram

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Певица и телеведущая Ольга Бузова стала рекордсменкой по количеству подписчиков в Instagram, передает Пятый канал.

На нее подписано 19,1 млн фолловеров. На втором месте расположился Хабиб Нурмагомедов, на чью страницу подписано 18,4 млн человек.

Число подписчиков Ольги Бузовой значительно выросло, когда она закрыла свою страницу для неподписавшихся пользователей.

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