Андрей Кураев отметил спевших на французском «Голосе» русских семинаристов

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Дьякон Андрей Кураев отметил выступление семинаристов Дениса, Пьера, Артура, Кирилла и Владимира на слепых прослушиваниях французского шоу «Голос».

У себя в «Живом журнале» Кураев разместил пост с заголовком «Русские семинаристы потрясли французский «Голос» и ссылку на выступление коллектива Schola Fratrum с песней «О, моя душа».

Жюри высоко оценило выступление, но не повернулось к участникам, мотивировав это их высоким профессионализмом. Одна из судей Лара Фабиан сказала, что была обезоружена выступлением, и предложила молодым людям выступить с ней в Москве.

Известно, что участники квинтета вместе учились в православной семинарии под Парижем.

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