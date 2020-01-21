Андрей Кураев отметил спевших на французском «Голосе» русских семинаристов
Дьякон Андрей Кураев отметил выступление семинаристов Дениса, Пьера, Артура, Кирилла и Владимира на слепых прослушиваниях французского шоу «Голос».
У себя в «Живом журнале» Кураев разместил пост с заголовком «Русские семинаристы потрясли французский «Голос» и ссылку на выступление коллектива Schola Fratrum с песней «О, моя душа».
Жюри высоко оценило выступление, но не повернулось к участникам, мотивировав это их высоким профессионализмом. Одна из судей Лара Фабиан сказала, что была обезоружена выступлением, и предложила молодым людям выступить с ней в Москве.
Известно, что участники квинтета вместе учились в православной семинарии под Парижем.
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