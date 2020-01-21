Джастин Бибер объяснил, зачем признается публично в любви своей жене
Канадский певец Джастин Бибер опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором признался в любви к своей жене модели Хейли Болдуин и объяснил, почему он делает это публично.
По его словам, он публикует признание в любви не для того, чтобы доказать или заставить кого-то поверить, что он влюблен в жену.
Бибер выразил мнение, что публично говорить о том, что тебе дорог человек – это здорово.
«Я люблю, когда моя жена чувствует себя особенной и значимой. Я сделал много крутых вещей, но не думаю, что может быть что-то круче, чем порадовать ее», — добавил исполнитель.
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