Волочкова объявила о предстоящей свадьбе

Балерина Анастасия Волочкова во время празднования своего дня рождения рассказала о предстоящей свадьбе. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Отмечается, что мероприятие в честь 44-летия артистки проходило в московском караоке-клубе.

Она также добавила, что ее будущий супруг не присутствует на праздновании, а ожидает ее дома.

«Желаю нам всем встретиться на моей свадьбе в этом году», — добавила Волочкова.

Кроме того, она уточнила, что они с возлюбленным планируют выбрать символичную дату для бракосочетания, и заявила, что вероятно «свадьба состоится 20.10.2020».

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