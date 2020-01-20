Волочкова объявила о предстоящей свадьбе
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Балерина Анастасия Волочкова во время празднования своего дня рождения рассказала о предстоящей свадьбе. Об этом сообщает сайт kp.ru.
Отмечается, что мероприятие в честь 44-летия артистки проходило в московском караоке-клубе.
Она также добавила, что ее будущий супруг не присутствует на праздновании, а ожидает ее дома.
«Желаю нам всем встретиться на моей свадьбе в этом году», — добавила Волочкова.
Кроме того, она уточнила, что они с возлюбленным планируют выбрать символичную дату для бракосочетания, и заявила, что вероятно «свадьба состоится 20.10.2020».
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