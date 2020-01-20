Netflix покажет мультфильмы Миядзаки
Стриминговый сервис Netflix купил права на международный показ мультфильмов японской анимационной студии Ghibli, передает The Verge.
Мультфильмы не будут показывать в США, Канаде и Японии. В США эту анимационную продукцию уже купил будущий сервис WarnerMedia HBO Max.
Мультфильмы будут появляться на Netflix по семь штук раз в месяц и будут доступны с дублированным переводом на 20 языках и с субтитрами на 28 языках.
Студию Ghibli основал в 1985 году режиссер и сценарист Хаяо Миядзаки вместе со своим коллегой Исао Такахатой. Студия выпустила мультфильмы «Мой сосед Тоторо», «Унесенные призраками», «Принцесса Мононоке» и др.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Равшана Куркова озвучила «Унесенные призраками»
— Аниме «Могила светлячков» возглавило топ лучших мультфильмов всех времен
— Студия Ghibli впервые показала тематический парк с героями Миядзаки