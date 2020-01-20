Бред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении

Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, пишет TMZ.

Знаменитые бывшие супруги показали теплые чувства на камеры в воскресенье вечером 19 января на вручении наград.

Фанаты обратили внимание не только на теплые объятия двух актеров, но и на то, как улыбался Питт во время того, как Энистон получала свою награду на сцене.

Актриса получила награду за «Лучшую женскую роль в драматическом сериале», сразу же после того, как Питт взял приз за «Лучшего актера второго плана».

Питта и Энистон заподозрили в возобновлении романтических отношений после того, как актеры вместе посетили детский дом в Мексике.

В июне прошлого года таблоиды написали о воссоединении Питта и Энистон, которому поспособствовали их общий друг Джордж Клуни и его жена Амаль.

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