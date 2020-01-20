Певец Дэвид Олни умер во время выступления

Американский певец Дэвид Олни умер в ходе своего выступления на фестивале авторской песни во Флориде. Об этом сообщает Variety.

Как стало известно, музыкант скончался сидя на стуле посреди сцены.

Сообщается, что это случилось 18 января.

Олни ушел из жизни в 71 год.