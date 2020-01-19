Мишустин назвал фильмы режиссера Абдрашитова классикой киноискусства

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народного артиста России, режиссера Вадима Абдрашитова с юбилеем, говорится в телеграмме на сайте правительства.

Мишустин назвал его работы классикой киноискусства.

«Ваши серьезные и глубокие работы стали классикой киноискусства. «Слово для защиты», «Охота на лис», «Парад планет», «Время танцора» — фильмы-события, фильмы — исследования человеческой природы», — отметил премьер.

В работах режиссера Мишустин ометил сложные судьбы людей, призыв к единению, состраданию, ответственному отношению к тем, кто рядом.

Премьер отметил, что сегодня работы Абдрашитова являются актуальными и заставляют зрителей думать и сопереживать.

Советский и российский кинорежиссер Вадим Абдрашитов отмечает 19 января 75-летие.