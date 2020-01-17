Модельер Жан-Поль Готье анонсировал последнее шоу

Именитый французский модельер Жан-Поль Готье заявил, что 22 января в парижском театре Шатле пройдет шоу, посвященное 50-летию его карьеры в модной отрасли.

Кутюрье отметил, что это шоу станет последним для него. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter.

Жан-Поль Готье начал свою карьеру в модном доме Пьера Кардена. Первую собственную коллекцию он создал в 1976 году. К 1981 году разработал фирменный провокационный стиль, принесший ему признание. Модельер во многом определил облик высокой моды 1980-х и 1990-х годов.