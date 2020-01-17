Ахеджакова предложила сделать Прохорову министром культуры
Народная артистка России Лия Ахеджакова предложила сделать издательницу и благотворительницу Ирину Прохорову министром культуры России.
В беседе с изданием «Подъем» она назвала Прохорову взвешенным, образованным и разумным человеком. «Это человек, который служит культуре много лет, который обладает знаниями и в издательском деле, и вообще в культурном пространстве. И я бы еще Валерия Фокина порекомендовала, режиссера», — поделилась Ахеджакова.
15 января правительство России, включая министра культуры Владимира Мединского, ушло в отставку.
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