Ахеджакова предложила сделать Прохорову министром культуры

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Народная артистка России Лия Ахеджакова предложила сделать издательницу и благотворительницу Ирину Прохорову министром культуры России.

В беседе с изданием «Подъем» она назвала Прохорову взвешенным, образованным и разумным человеком. «Это человек, который служит культуре много лет, который обладает знаниями и в издательском деле, и вообще в культурном пространстве. И я бы еще Валерия Фокина порекомендовала, режиссера», — поделилась Ахеджакова.

15 января правительство России, включая министра культуры Владимира Мединского, ушло в отставку.

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