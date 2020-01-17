Шура объяснил слова Водонаевой о маткапитале ее стремлением в политику

Певец Шура объяснил высказывание телеведущей Алены Водонаевой ее желанием уйти в политику. Об этом исполнитель заявил телеканалу 360.

По словам Шуры, телеведущая стремится привлечь к себе общественное внимание, чтобы в последствии уйти в политику. При этом певец привел в пример комика Владимира Зеленского, ставшего президентом Украины.

Также Шура частично согласился с высказыванием Водонаевой. Он отметил, что новые правила в сфере материнского капитала спровоцируют рост рождаемости среди маргиналов, так как они будут стремиться получить «легкие деньги».

Однако певец отметил, что в России много благополучных семей, которые не рожают детей из-за финансовых проблем. По его мнению, материнский капитал станет для них «большой помощью»

Ранее телеведущая Алена Водонаева заявляла, что установление материнского капитала в 1 млн рублей за третьего ребенка приведет к тому, что неблагополучные слои населения «начнут рожать ради этого миллиона».

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