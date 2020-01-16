Самой продаваемой книгой во Франции в 2019 году стали комиксы про Астерикса

Последняя серия комиксов про галла Астерикса «Дочь Верценгеторикса» стала самой продаваемой книгой во Франции в 2019 году. Об этом сообщает Livres Hebdo.

Отмечается, что это не первый подобный успех таких комиксов. В 2017 году было куплено почти такое же количество комиксов «Астерикс и Транситалика».

По данным издания, вторую строчку заняла книга Гийома Мюссо — «Девушка и ночь», а третью — «Тайная жизнь писателей» того же автора.

Подчеркивается, что комиксы про приключения Астерикса очень популярны во Франции. Впервые они вышли в 1959 году.