Шнуров примет участие в заседании совета при комитете Госдумы по культуре

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Председатель Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская на своей странице в Facebook анонсировала следующее заседание Общественного совета при думском Комитете по культуре.

Заседание состоится 28 февраля. «Вопросы будем обсуждать не самые удобные. Пока в общих словах: болевые точки в отношениях между нынешним российским обществом и сферой культуры; как вернуть если не любовь, то уважение и доверие к деятелям культуры; что здесь — дело их личной ответственности, а что требует корректировки в рамках государственной культурной и информационной политики», — пояснила Ямпольская.

В заседании, по словам председателя, примут участие два новых члена совета: декан философского факультета МГУ Владимир Миронов и руководитель Центра истории искусств и культуры Института всеобщей истории РАН Семен Экштут. Также приглашен рок-музыкант Сергей Шнуров.

Сергей Шнуров вошел в состав совета в феврале 2019 года.

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