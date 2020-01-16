Во время съемок «Дома-2» умер оператор
На территории телепроекта «Дом-2» умер один из операторов реалити-шоу, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
37-летний мужчина по имени Владимир Д. проработал на проекте 5 лет. Он почувствовал себя плохо на территории «Дома-2» в Новой Москве во время съемок участников.
Утверждается, что врачи «скорой помощи» не смогли помочь Владимиру. По предварительной версии, он умер от острой сердечной недостаточности.
Самое продолжительное в истории российского телевидения реалити-шоу «Дом-2» выходит на ТНТ с 2004 года.
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