Продолжение сериала «Друзья» оказалось под вопросом

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Спецвыпуск-продолжение сериала «Друзья» на канале HBO пока находится под вопросом, сообщает Deadline.

Как утверждают осведомленные источники, пока стороны не могут прийти к соглашению. В частности, гонорары, которые запрашивают артисты, значительно отличаются от гонораров, которые готова предложить студия. «Заинтересованность в съемках спецвыпуска «Друзей» есть, но интересы сторон пока не могут совпасть настолько, чтобы дать старт проекту», — заявил представитель HBO, добавив, что пока проект находится на стадии «может быть».

О спецвыпуске «Друзей» звезда сериала Дженнифер Энистон рассказала в ноябре 2019 года на шоу Эллен Дедженерес.

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