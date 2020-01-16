Выпавшая из окна внука Михалкова модель пришла в себя и рассказала о случившемся

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Модель Ксения Пунтус пришла в себя в больнице и рассказала, как выпала из окна своего молодого человека — внука Никиты Михалкова Андрея Бакова.

По словам Пунтус, в гостях у Бакова она часто садилась на подоконник с айпадом или ноутбуком. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она села к окну и сорвалась. Баков, пояснила девушка, в это время спал и ничего не видел.

Как сообщает Telegram-канал Baza, экспертиза действительно нашла в крови Ксении Пунтус только алкоголь.

Пунтус выпала из окна третьего этажа жилого дома в центре Москвы 11 января. У нее зафиксированы многочисленные ушибы, черепно-мозговая травма и вывих бедра. Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии. СМИ распространили информацию, что перед этим девушка была в баре со своим молодым человеком — внуком режиссера Никиты Михалкова Андреем Баковым.

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