Присяжных по делу Вайнштейна предостерегли от публикаций о работе в соцсетях

Присяжные заседатели, принимающие участие в рассмотрении дела голливудского продюсера Харви Вайнштейна, не должны писать о своей работе в социальных сетях, заявил судья Джеймс Берк. Об этом сообщает Associated Press.

Предупреждение Берка связано с тем, что несколько присяжных опубликовали в Facebook и Twitter записи об их участии в рассмотрении дела.

Подобные действия нарушают судебные правила и могут привести к лишению свободы, напомнил Берк.

Громкий скандал вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна разгорелся в 2017 году, его обвини в сексуальных домогательствах более 80 женщин.

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