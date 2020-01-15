Сын Никаса Сафронова заявил, что выступает за бодипозитив и худеть не собирается

Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин заявил, что он за бодипозитив и худеть не собирается. Об этом сообщает Star Hit.

В конце 2019 года 30-летний Затравкин застрял в унитазе на борту самолета. Происшествие снял на видео один из пассажиров и выложил в сеть, где пианиста затравили из-за лишнего веса.

Затравкин рассказал, что из-за стресса и переживаний после того случая тяжело заболел: лежал больше 20 дней, принимая антибиотики.

По данным издания, сейчас вес мужчины составляет 242 килограмма.

Однако, пианист утверждает, что выступает за бодипозитив и худеть не собирается, «по крайней мере, пока».

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