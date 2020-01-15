Актеры МХАТа судятся с Бояковым из-за дискриминации

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Группа актеров МХАТ им. Горького, не согласившихся с политикой нового художественного руководителя театра Эдуарда Боякова, подала к нему групповой иск о дискриминации и нарушении прав.

Иск будет рассмотрен в Пресненском суде 17 января, в 10.00 мск. Об этом «Газете.Ru» рассказала представительница истцов, председатель московской организации российского профсоюза работников культуры Елена Фомина.

По словам Фоминой, иск подали семь ведущих актеров театра. «В соответствии со справкой работодателя, они играли по 50-60 спектаклей за четыре месяца, а сейчас их лишают ролей и снимают с них премии, только потому что они отказались переходить на срочные контракты и не пошли на уничтожение спектаклей, любимых зрителем», — сказала юрист.

Артисты требуют, чтобы суд признал незаконность действий работодателя по переводу с бессрочных на срочные договора, а также установил наличие в театре дискриминации. Представительница актеров отметила, что премии были полностью сняты руководством театра именно с тех, кто обратился в связи с оказываемым давлением в прокуратуру и Рострудинспекцию. «Вроде бы президент обещал разобраться [бывшей художественной руководительнице театра Татьяне] Дорониной, а никакого движения в эту сторону нет», — добавила она.

В начале декабря 2018 года новым руководителем театра был назначен продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков. Доронина заняла специально введенную должность президента театра.

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