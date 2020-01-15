В Фонде кино опровергли слухи о требованиях вернуть невозвратные субсидии

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В пресс-службе Фонда кино прокомментировали «Газете.Ru» информацию Telegram-канала Mash, согласно которой организация якобы потребовала от создателей хоррор-фильма «Пиковая дама. Зазеркалье» вернуть выделенные на безвозвратной основе для съемок средства в размере 35 млн руб.

Как отметили в Фонде кино, данные слухи действительности не соответствуют. «Фонд кино не требует от ООО «РБ Продакшн» возврата средств, выделенных на безвозвратной основе. Фонд требует вернуть средства, выделенные на условии стопроцентного возврата на производство и прокат фильма «Пиковая дама. Зазеркалье», — внесли в сообщения ясность в организации.

При бюджете в почти 79 млн руб. лента Александра Домогарова-младшего собрала в прокате 86,3 млн руб. Фонд кино выделил на создание фильма 50 млн руб., включая 15 млн руб. на возвратной основе.

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