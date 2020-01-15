Обнародован актерский состав сериала «Властелин колец»
Компания Amazon раскрыла актерский состав сериала, в основу сюжета которого легла книжная трилогия «Властелин колец».
Как сообщает Deadline, в список вошли 15 артистов, среди которых Роберт Арамайо, Джозеф Моул, Чарли Викерз, Овайн Артур, Назанин Бониади, София Номвете, Меган Ричардс и др.
Кого именно они сыграют, пока неизвестно.
Предполагается, что в сериале по «Властелину колец» будет пять сезонов. Сюжет сериала будет разворачиваться в эпоху, предшествующую событиям трилогии.
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