Боярский рассказал о знакомстве с Дунаевским

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Народный артист РСФСР Михаил Боярский рассказал «Газете.Ru» о своем знакомстве с композитором Максимом Дунаевским.

По словам Боярского, это произошло дома у композитора, когда последний за роялем показывал ему песни к кинофильму «Три Мушкетера». «Так начался наш творческий союз, тандем, я был потрясен его музыкой. Мне она безумно понравилась. Максима устраивало как я исполняю его песни, поэтому мы нашли общий язык очень быстро. Ну и с тех пор мы уже не расставались никогда», — вспоминает Боярский.

Также актер рассказал, что Дунаевский часто появлялся на съемках «Д'Артаньяна и трех мушкетеров» и репетировал с актерами. «Да, конечно, он приезжал в Одессу и во Львов довольно часто, был на площадке и, конечно же, корректировал наши репетиции. Его приезд был для поддержки духа, а в основном мы с ним работали, конечно, в студии звукозаписи в Москве, болтали. С ансамблем «Фестиваль» он записал всю музыку», — поделился Боярский.

15 января 2020 года Максим Дунаевский празднует 75-летие.

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