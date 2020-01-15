Умер сыгравший в сериалах «Горец» и «Друзья» актер Стэн Кирш

В США в возрасте 51 года умер актер Стэн Кирш, сыгравший в сериалах «Горец», «Друзья» и «Главный госпиталь». Об этом сообщает издание TMZ.

Как отмечается, тело актера обнаружили в его доме в Лос-Анджелесе 11 января.

По предварительным данным, Кирш покончил с собой.

Стэн Кирш родился 15 июля 1968 год в Нью-Йорке. Впервые он появился в кино, когда ему было четыре года.

В 2008 году актер основал собственную актерскую студию, также он выступал в качестве режиссера и продюсера.