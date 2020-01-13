Инну Чурикову и Глеба Панфилова обокрали в Мадриде
Актрису Инну Чурикову и режиссера Глеба Панфилова обокрали в аэропорту Мадрида, сообщает Telegram-канал Baza.
Чурикова, Панфилов и их сын Иван Панфилов лишились сумки, в которой лежали их загранпаспорта. Это произошло сразу по прилете в Испанию, куда семья отправилась праздновать Новый год. Чтобы вернуться в Россию, семье пришлось обратиться в российское посольство.
Кроме того, были украдены кошелек с деньгами и карточками, мобильный телефон и очки за 90 тыс. руб. Ущерб, по подсчетам Чуриковой, составил 250 тыс. руб.
Заявление в полицию Инна Чурикова написала в России.
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