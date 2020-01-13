Мясников из «Уральских пельменей» объявил об «уходе из юмора»

Один из популярных экс-участников юмористического проекта «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников в Instagram рассказал о том, чем хочет заняться сейчас.

По словам Мясникова, он решил «бросить юмор». «Буду снимать романтические ролики. Это у меня получается лучше. Пишите, кому что снять. Выезжаю», — написал он.

Поклонники всерьез восприняли это высказывание, поскольку комик опубликовал снятый им самим романтический видеоклип, в котором девушка выходит на балкон, завернувшись в белую простынь. В девушке фолловеры Мясникова узнали его супругу.

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