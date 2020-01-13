В США вручили премии «Выбор критиков»

В воскресенье, 12 января, в США, в городе Санта-Моника, вручили премии «Выбор критиков». Об этом сообщает ТАСС.

Кинолента режиссера Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» получила награду как «Лучший фильм».

За данный титул также боролись ленты «Ирландец», «1917», «Паразиты», «Брачная история», «Кролик Джоджо», «Джокер и «Маленькие женщины».

В номинации «Лучшая режиссура» победили Сэм Мендес, снявший фильм «1917», а также южнокореец Пон Чжун Хо за работу над фильмом «Паразиты».

Премия «Выбор критиков» присуждается Ассоциацией кинокритиков, работающих в США и Канаде на телевидении, радио и в интернет-изданиях.